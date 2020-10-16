إيطاليا تبحث عن “وساطة روسية” لاستعادة صياديها المحتجزين في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، تصميمه على التوصل إلى اتفاق؛ لإعادة الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي.

وقال “دي مايو”، في جلسة استجواب في مجلس الشيوخ الإيطالي، إن هدفه إعادة الصيادين المحتجزين إلى بيوتهم في أسرع ما يمكن، وطلب مساعدة نظيره الروسي سيرغي لافروف للتدخل؛ في خطوة تشير إلى استعانة روما بموسكو لتحسين علاقاتها مع الجيش الوطني لاستعادة بحّاريها.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن صحة الصيادين جيدة، كاشفًا أنهم ليسوا محتجزين في سجن بل في مبنى مستقل، وأنهم لا يتصلون بالسجناء ويلقون معاملة حسنة.

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