عاجل// ليبيا تسجل 18 حالة وفاة 1169 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 18 حالة وفاة 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفيما يلي التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (222) .

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4285) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1858) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (96) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (920) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (56) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (208) عينة

6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (34) عينة

7.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (300) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (306) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (120) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (14) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات

12.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات

13.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (14) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (30) عينة

15.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (300) عينة

16.مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (22) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 3116 ) عينة سالبة

– عدد (1169) عينة موجبة ( 773 جديدة + 396 مخالطة )

تنويه

عدد الحالات الخاصة بمدينة الزاوية المركز تراكمية لإسبوع كامل .

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 389 حالة جديدة

عدد 150 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 28 حالة جديدة

3.الجميل

عدد 19 حالة جديدة

4.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

5.النواحي الأربع

عدد 12 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

6. غريان

عدد 33 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

7.جنزور

عدد 34 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

8.زليتن

عدد 8 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

9.الخمس

عدد 8 حالة جديدة

10.مصراته

عدد 66 حالة مخالطة

11.وادي زمزم وابونجيم

عدد 10 حالة مخالطة

12.صرمان

عدد 15 حالة جديدة

عدد 30 حالة مخالطة

13.الزاوية المركز

عدد 81 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

14.الزاوية الغرب

عدد 19 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

15.ظاهر الجبل

عدد 11 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

16.قصر الأخيار

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

17.مسلاته

عدد 4 حالة جديدة

18.الزنتان

عدد 5 حالة مخالطة

19.ترهونه

عدد 5 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

20.المعمورة

عدد 7 حالة مخالطة

21.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

22.العجيلات

عدد 6 حالة جديدة

23.الحرابة

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.سواني بني أدم

عدد 16 حالة جديدة

25.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

26.رقدالين

عدد 4 حالة جديدة

27.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

28.جادو

عدد 1 حالة مخالطة

29.الجفارة

عدد 32 حالة جديدة

30.السبيعة

عدد 3 حالة جديدة

31.وادي عتبه

عدد 1 حالة جديدة

32.بنت بية

عدد 1 حالة جديدة

33.ككلة

عدد 1 حالة جديدة

34.مزدة

عدد 1 حالة جديدة

35.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

36.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

37.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

38.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

39.زواره

عدد 7 حالة جديدة

عدد 47 حالة مخالطة

40.خليج السدرة

عدد 5 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 377 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 191 حالة في طرابلس

2.عدد 13 حالة في الواحات

3.عدد 12 حالة في الجفرة

4.عدد 4 حالات في القلعة

5.عدد 22 حالة في ترهونه

6.عدد 8 حالات في خليج السدرة

7.عدد 22 حالة في غريان

8.عدد 4 حالات في تازربو

9.عدد 4 حالات في مزدة

10.عدد 21 حالة في وادي زمزم وابونجيم

11.عدد 4 حالات في صرمان

12.عدد 41 حالة في الزاوية المركز

13.عدد 4 حالات في العجيلات

14.عدد 4 حالات في زليتن

15.عدد 22 حالة في زواره

16.عدد 1 حالة في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 18 ) حالة وفاة

1.عدد 1 حالة في ككلة

2.عدد 1 حالة في بنغازي

3.عدد 1 حالة في مصراته

4.عدد 9 حالات في الزاوية المركز

5.عدد 2 حالة في الزاوية الجنوب

6.عدد 1 حالة في العجيلات

7.عدد 2 حالة في الكفرة

8.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 47845

2.الحالات النشطة : 21084

3.المتعافين : 26062

4.الوفيات : 699

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24