جريدة «الوسط»: بعد ماراثون تمهيدي .. الملف الليبي الرحال يحط أخيرا في تونس

أخيرا استقر الرأي على عقد ملتقى الحوار الليبي في تونس، بعد تعذر عقده لأسباب ليست واضحة في جنيف، وتعد سلسلة من لقاءات امتدت من المغرب إلى مصر ومالطا، جنيف وتونس، كلها تعلقت بمسارات الأزمة الليبية، في موازاة حديث عن مبادرات في السياق نفسه، آخرها ما سبق أن أعلنه الرئيس الفرنسي، ماكرون عن الاتجاه نحو عقد اجتماع لدول الجوار محوره الأزمة الليبية.

وأسفرت اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة وأعضاء من الهيئة التأسيسية للدستور في القاهرة ضمن المسارات التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا عن الاتفاق على عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية بعدما دعت إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، ولم يكن ذلك إلا نتيجة اتساع هوة الخلاف داخل اللجنة حول قاعدة دستورية لاستكمال الانتخابات، مما يرجح تأجيل حسم المسألة إلى ما بعد تشكيل مجلس رئاسي جديد.

وبينما طالب مجلس النواب بتعديل دستور 1951 مع الأخذ به لمدة خمس سنوات أو تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد إلى جانب إلغاء المادة المتعلقة بحظر تولي مزدوجي الجنسية المناصب السيادية، تمسك مجلس الدولة وأعضاء الهيئة التأسيسية بمشروع الدستور ووجوب طرحه على الاستفتاء.

وحثت البعثة الأممية في بيان الحاضرين على «ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل».

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ويربط مراقبون الزخم الذي بدأ تحت رعاية الأمم المتحدة بتحالف موقت بين تركيا وروسيا ومصر وألمانيا والولايات المتحدة لدعم عملية التسوية، حيث يمكن أن تجد تركيا وروسيا مصلحة في إعادة تشغيل الاقتصاد الليبي مع حفاظهما على وجودهما العسكري ومناطق النفوذ لكل منهما، لكن إذا لم ينجح الأمر فسيعودون إلى منطق الحرب.

واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع إذاعات روسية الأربعاء دور الولايات المتحدة النشط في ليبيا أنه محاولة لإضعاف تركيا وروسيا، ورأى الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء أنه إذا أظهرت مصر إرادة التحرك بأجندة إيجابية في القضايا الإقليمية كليبيا فإن تركيا مستعدة للتجاوب مع ذلك. مضيفاً أنه عند وجود حكومة جديدة في ليبيا فإن تركيا ستحافظ على مكاسبها بعد الاتفاق المثير للجدل مع حكومة الوفاق.

وفي الوقت الذي حثت فيه مبعوث الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا بعد اجتماع مع الرئيس التونسي قيس سعيد جميع الذين سيشاركون في مفاوضات السلام في تونس الشهر المقبل على تنحية طموحاتهم السياسية الخاصة من أجل مصلحة البلاد يجتمع ممثلو المجتمع المدني ورجال القبائل وشخصيات سياسية افتراضياً في 26 أكتوبر قبل محادثات تونس المباشرة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان المشير خليفة حفتر، أو رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج سيحضران، قالت ويليامز إن المشاركين سيكونون قادرين على الحضور بشرط «إبعادهم عن المناصب الحكومية العليا». وقالت لـ«فرانس برس» إن ذلك يشمل المجلس الرئاسي ومنصب رئيس الحكومة والمناصب الوزارية، موضحة إن «الهدف من المحادثات هو التحضير للانتخابات».

وفي غضون ذلك، أعلن قادة عسكريون ومقاتلون من قوات حكومة الوفاق تشكيل فريق سياسي يمثل قوات عملية بركان الغضب، للمشاركة في الحوار السياسي.

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ويحظى تنظيم انتخابات قريبة بدعم إقليمي منها الجزائر التي أعلن رئيسها عبدالمجيد تبون أن الموعد الاستحقاقي هو الصيغة القادرة على إفراز الشرعية المطلوبة في ليبيا مبدياً خلال محادثات هاتفية مع قيس سعيد ترحيبه بحوار تونس في وقت ترغب الجزائر المشاركة في الحوار الليبي الجاري حالياً.

وتزامن ترتيبات حوار تونس واللقاءات التي سبقته، مع إعلان فرنسا عن مبادرة جديدة بالتعاون مع دولة مصر من أجل بحث تحقيق حلول سياسية لأزمة ليبيا، مما يطرح مزيداً من التساؤلات بشأن تعدد المبادرات، وأهدافها في ظل تواصل المشاورات الجارية بين لجنة الحوار الليبي وقرب توصلها إلى تفاهمات في تونس. وقال سفير فرنسا لدى القاهرة، ستيفان روماتيه، إن بلاده تُحضر لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة بالتنسيق مع مصر، تضم دول الجوار والأطراف السياسية الفاعلة في الأزمة، وترتكز على دفع الأطراف الليبية للتوصل إلى أجندة سياسية مشتركة ووقف دائم لإطلاق النار، حسب تصريحات صحفية.

وتحت عنوان «الإعداد لإدارة انتقالية موحدة في ليبيا» كشفت موسكو القلقة من تأخير تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عن التحضير لمنتدى للحوار السياسي المقرر أن يدعى إليه نحو مئة سياسي وشخصيات عامة من برقة وفزان وطرابلس، وتبرز من تصريحات الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان لها، حول الهدف من هذا المنتدى إشراك «جميع القوى السياسية المشاركة في المنتدى بمن في ذلك أنصار النظام السابق»، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإشارة الروسية تعني اجتماع تونس، أم غيره.

وفي الأثناء يثير إعلان فائز السراج رغبته في الاستقالة المزيد من التساؤلات مع بقاء نحو أسبوعين على انتهاء المهلة التي حددها، أي قبل نهاية أكتوبر، خصوصا وأن حوار تونس مطلع نوفمبر يراهن عليه للتوصل إلى اتفاق على تشكيل سلطة جديدة وموحدة إذا لم تتفجر تصدعات على مستوى الجبهة الدولية، الأمر الذي يعني إما استمراره في منصبه منعاً لحدوث فراغ سياسي أو تمسكه بالاستقالة وفق الجدول الزمني مع تكليف أحد نوابه بمهامه، وهو ما يفسر التحرك الأممي على عدة مسارات، إضافة إلى انتهاء مهمة وليامز كمبعوثة أممية بالإنابة رسمياً خلال أيام، في الوقت الذي لم يتفق مجلس الأمن على تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا.

تبقى الإشارة إلى انشغال المتابعين الشأن الليبي، حول ما إذا كان حوار أو اجتماع تونس المرتقب سيكون اجتماع عمل تتمخض عنه خارطة طريق تحدد مسار حل الأزمة خلال المرحلة المقبلة، أم سيكون نسخة مكررة مما سبقه من اجتماعات، تتعلق بحل الوضع المأزوم في ليبيا، وآخرها مؤتمر«برلين» الذي راهن على نجاحه كثيرون، لكنه لم يعكس على الأرض أياً مما تعهد به أعضاؤه من التزامات، وعلى رأسها تطبيق القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ويبقى سقف التفاؤل باجتماع تونس منخفضاً، في غياب توافق دولي واضح، وإرادة دولية حاسمة بشأن الحالة الليبية، مما يعيد إلى الأذهان مصير مؤتمر برلين الذي سبقه ارتفاع سقف التفاؤل، لكن أياً من مخرجاته لم تنعكس على الأرض، جراء عدم التزام أعضائه بتعهداتهم حيال تنفيذها، وعلى رأسها تطبيق القرار الأممي بخصوص عدم توريد السلاح إلى ليبيا، والكف عن إرسال المرتزقة إليها.

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