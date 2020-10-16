الأمم المتحدة: ترحيل 153 لاجئا من ليبيا إلى النيجر

أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، مجموعة مكونة من 153 لاجئًا وطالب لجوء من الفئات الأشد ضعفاً من ليبيا إلى مركز العبور الطارئ في النيجر.

وقالت المفوضية، إنها وبهذه الرحلة، تستأنف عمليات الإجلاء من ليبيا، منهيةً توقّفاً دام سبعة شهور، لافتة إلى أنه كان لا بد من وقف الرحلات الجوية الإنسانية في مارس بسبب خطر جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي في العديد من الدول.

وأوضحت المفوضية، أن شمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالأمس مواطنين من إريتريا والصومال والسودان وجنوب السودان، بما في ذلك 16 أسرة، و15 طفلاً دون سن 18 عامًا، كان الكثير منهم غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم، قائلة “سيتلقى الأشخاص الذين تم إجلاؤهم الآن المساعدة الإنسانية في مركز العبور الطارئ، بما في ذلك المأوى والغذاء والرعاية الطبية والدورات والأنشطة اليومية بينما يتم متابعة خيارات أخرى لهم، مثل إعادة التوطين والمسارات القانونية الأخرى بدعم مالي من الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا”.