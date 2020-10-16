“ستيفاني” تلتقي عمداء البلديات استعداداً لملتقى الحوار السياسي

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، سلسلة من الاجتماعات مع عمداء بلديات من جنوب وغرب وشرق البلاد.

وقالت البعثة أن هذه الاجتماعات تأتي “في إطار عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبالاستناد إلى مبادئ الشمولية الاجتماعية والسياسية”.

وأضافت البعثة في بيانها أن “عمداء البلديات أعربوا عن مخاوفهم وتوصياتهم المتعلقة بالعملية السياسية، مع التركيز على المرحلة التي تسبق الانتخابات الوطنية. وحثوا الأمم المتحدة على دعم تحسين الظروف الاقتصادية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين الليبيين على مستوى البلديات”.

وبدورها ثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساهمة عمداء البلديات في جميع أنحاء ليبيا مؤكدة أنها ستواصل التحاور معهم طوال مسار ملتقى الحوار السياسي الليب

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