نحو نصف إصابات «كورونا» الجديدة في طرابلس

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1169 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 539 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 66 حالة، ثم زوارة بـ 54 حالة، و51 حالة في غريان، و46 حالة في جنزور، و45 حالة في صرمان، و32 حالة في الجفارة، و28 حالة في بنغازي، 19 حالة في كل من ظاهر الجبل والجميل، و26 حالة في زليتن، و22 حالة في الزاوية الغرب، و16 حالة في سواني بني آدم، و14 حالة في النواحي الأربع، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الجمعة.

إضافة إلى 10 حالات في «وادي زمزم وأبونجيم»، و9 حالات في ترهونة، و8 حالات في الخمس، و7 حالات في كل من الحرابة والمعمورة، و6 حالات في كل من القره بوللي والعجيلات، و5 حالات في كل من خليج السدرة والزنتان، و4 حالات في كل من يفرن ورقدالين وقصر الأخيار ومسلاتة، و3 حالات في كل من السبيعة والرياينة والزاوية الجنوب، وحالتين في المنشية الجميل، وحالة واحدة في كل من الكفرة وادي عتبة وبنت بية ومزدة وككلة وباطن الجبل وجادو والرحيبات.

ونوه المركز باكتشاف 94 حالة في الزاوية المركز أيضا، وهي إحصائية لإجمالي أيام الأسبوع المنقضي.

وتماثل للشفاء 377 مصابا بينهم 191 حالة في طرابلس، و13 حالة في الواحات، و12 حالة في الجفرة، و4 حالات في كل من تازربو ومزدة والقلعة وصرمان والعجيلات وزليتن، و22 حالة في كل من زوارة وغريان وترهونة، و8 حالات في خليج السدرة، و21 حالة في وادي زمزم وأبونجيم، و41 حالة في الزاوية المركز، وحالة واحدة في الزنتان.

وتوفى 18 مصابا منهم حالة في كل من ككلة وبنغازي ومصراتة والعجيلات وظاهر الجبل، و9 حالات في الزاوية المركز، وحالتين في كل من الزاوية الجنوب والكفرة.

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