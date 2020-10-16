الشيباني: إعادة تسيير الرحلات الجوية خطوة لمد جسور الوئام

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن لقاءات المصالحة، وتبادل الزيارات، وفتح الطريق الساحلي، وتسيير الرحلات الجوية بين المطارات في البلاد، تعد خطوات مهمة في سبيل تعزيز بناء الثقة ومد جسور الوئام بين أطراف الشعب الليبي.

وقال الشيباني، :”العمل من الداخل وتفكيك الأزمة وفتح ثغرات في جدار الانسداد تدريجيا بمساعي وطنية خالصة أفضل من الارتهان للمجتمع الدولي ودسائسه. فما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، لقاءات المصالحة وتبادل الزيارات وفتح الطريق الساحلي وتسيير الرحلات الجوية بين المطارات في بلادنا خطوات مهمة في سبيل تعزيز بناء الثقة ومد جسور الوئام التي عصفت بها صراعات غير مبررة يغذيها الخارج وثلة من الذين وقعوا في فخاخ الاستخبارات العالمية”، بحسب تعبيره.