«معيتيق» يشير إلى «جهوده» في استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقه وبنينا

علق نائب “المجلس الرئاسي” أحمد عمر معيتيق، على وصول أول رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار بنينا في بنغازي، والتي أقلعت من مطار معيتيقة بطرابلس صباح اليوم الجمعة.

وقال معيتيق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بتوفيق من الله كللت جهودنا وجهود جميع الخيرين بالنجاح، حيث استؤنفت في هذا اليوم المبارك الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة وبنينا”.

وتابع:” نأمل أن تكون هذه الرحلات بداية النهاية لمعاناة الليبيين في الشرق والغرب والجنوب ليس في التنقل وحده بل في جميع ما يواجهون من مصاعب”.

وأفاد مطار معيتيقة الدولي، اليوم الجمعة، بأن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية قد هبطت في مطار بنينا ببنغازي، والتي أقلعت في وقت سابق من مطار معيتيقة بطرابلس.

وأوضح مطار معيتيقة، في بيان له اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية أقلعت صوب مطار بنينا الدولي، وعلى متنها وفد من مصلحتي المطارات والطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الأفريقية برئاسة ميلاد الهجرسي رئيس مكتب الحوكمة بالشركة الليبية الأفريقية القابضة.

وأشار البيان، إلى أن الرحلة ضمت الوفد عن مصلحة المطارات امحمد محمد الأطرش مدير الإدارة المالية بالمصلحة ومرافقيه، وعن الخطوط الجوية الأفريقية نائب رئيس مجلس الإدارة مفتاح الرقيبي ومدير عام الشركة خالد سويسي ومدير الإدارة التجارية .

ولفت البيان، إلى أن رحلة الوفد، تأتي للوقوف على تجهيزات المطار والمساهمة في توفير كل ما يحتاجه لإعادة تشغيله.