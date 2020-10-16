القويري: لم نسجل حالات إصابة بكورونا بمركز بنغازي لعلاج السكري

كل تلك الصور التي كنت احتفظ بها في رأسي عن مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكر (عيادة السكر) عن الازدحام والجو الخانق تبددت بمجرد أن دخلت إليه فما هي الإجراءات التي تم اتباعها للتخفيف من حالة الازدحام التي كان يعرف بها المركز؟ وكيف تعاملت إدارته مع انتشار فيروس كورونا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها اجابنا حوله مدير مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكر الدكتور عوض القويري قائلا:

كان من الأخطاء التي ارتكبت في كثير من بلدان العالم، وليس ليبيا فقط هي اهمال أصحاب الأمراض المزمنة، ولكن تنبهت أخيرا منظمة الصحة العالمية إنه يجب الاهتمام بهم لأنهم الأكثر عرضة للوفاة عند اصابتهم بفيروس كورونا، لذلك وجب تقديم الرعاية الصحية التي كانوا يتلقونها في مراكزهم الطبية وعدم اغلاق هذه المراكز.

ولذلك كنا نحن مركز السكري الوحيد في ليبيا الذي لم يُغلق أبوابه في وجه مرضاه وأصر على متابعتهم، أتخذنا الإجراءات الاحترازية، أولا حافظنا على التباعد المكاني بين المرضى، وتواجدهم في المركز يكون بمواعيد، والآن لنا قرابة العام ونصف نشتغل بنظام الملف الإلكتروني، إذ إننا أول مركز في ليبيا يستخدم هذا النظام، وبدأ الانتظام في مواعيد المرضى، وهذا ساعد كثيرا في التقليل من الازدحام.

ماذا عن وعي المرضى بخصوص الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا؟

للأسف نحن نواجه قلة وعي المواطنين بخطورة هذا المرض عليهم، فقد طلبنا منهم ارتداء الكمامة، والمحافظة على المسافة بين المريض والطبيب، وبين المريض والمريض، ولكن كثير من المرضى لم يلتزم بهذه التعليمات، خاصة أثناء الوقوف في طابور الصيدلية فلو يا مواطن تركت مسافة متر ونصف بينك وبين من يقف أمامك لأخذ الدواء لا يحدث شيء الصيدلية موجودة، والدواء موجود.

هل سجلتم حالات إصابة بالمركز؟

الحمد لله وفقنا ربي إلى الآن لم تسجل لدينا أي إصابة بالفيروس، وبدأت تتواصل معنا كثير من مراكز السكر على مستوى ليبيا لمعرفة الإجراءات التي قمنا بها من اجل حماية مرضانا من الإصابة بالفيروس.

كيف تم تخفيف الازدحام المعروف به المركز إلى هذه الدرجة؟

كما ذكرت سلفنا فقد قمنا بتنظيم مواعيد المراجعة للمرضى كل مريض لديه يوم يراجع فيه، إذ كان من أسباب الازدحام لا توجد منظومة خاصة بالمرضى، فكل مريض يأتي للمستشفى متى يريد بدون موعد، وحتى صرف الدواء تحكمنا به بشكل كبير جدا، فقد كان هناك تسريب كبير له إذ إن بعض الناس كان لديه أربع أو خمس بطاقات من أجل صرف العلاج، في حين هو يحتاج لبطاقة وحدة فقط التي تخصه هو شخصيا، الآن أصبحت الأمور منتظمة، وبالمقابل واجهنا رفض من قبلهم بخصوص هذا الإجراء.

ماهي الإمكانيات التي تعملون بها حاليا؟

كما تعرفين وضع الدولة، وقلة الإمكانيات ومع ذلك نحن نعمل بكل جد على توفير الأدوية والتحاليل الخاصة بالمرضى، على الرغم من إنه ليس من اختصاصنا توفير الدواء، هذا من اختصاص جهاز الامداد الطبي، ويتم توزيعه عن طريقنا للمرضى، ليس لدينا صلاحية لشراء الدواء أو المعدات.

وهنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة إننا بدأنا في تجاوز القوانين لصالح المواطن على الرغم من إن ذلك يضعنا في موقع المسالة من جهاز الرقابة الإدارية الذي بدأ بتجاوز عن تجاوزنا لأنه وجدها في صالح المواطن.

قمنا بزيادة الميزانية الخاصة بالمركز، وتفهمت وزارة المالية الوضع من أجل شراء الدواء وتوفيره للمواطن، فقد قمنا بتوفيره بكل الطرق الممكنة، وأحيانا غير الممكنة أتعرفين كيف نقوم بتوفير الأدوية الآن “بالتحشيم” كثير من شركات الأدوية الخاصة لا تتعامل معنا تقول نحن لا نتعامل مع الدولة بهذه الوضعية، نقوم بدفع تكلفة الدواء بالصك ولا توجد سيولة، فبدأنا بقول “الله يربحك جيبلي الدواء وما ادورنش توة”، الحقيقة وزير الصحة طلب مني قائمة بالديون لمحاولة سدادها وأنا أحي كل الشركات التي تتفهم وضعنا.

ماذا عن أجهزة التعقيم الموجودة الآن على الأبواب يبدو إنها جديدة؟

نعم هي كذلك، من المفترض أن تبدأ عملها الآن، كانت لدينا مشكلة في توصيلات الكهرباء لكن تم حلها.

مدى فاعليتها في التقليل من انتشار الفيروس؟

ان شاء الله ستساهم بشكل كبير في التقليل من انتشار الفيروس، وبشكل ممتاز.

ما مدى التعاون القائم بينكم وبين مستشفى بنغازي الطبي خاصة برج الأمل؟

هناك تنسيق فمرضى السكر لا يحتاجون إلى عناية خاصة فهم يعاملون كما يعامل أي مريض وعلى الرغم من ذلك لدينا تعاون كبير بينا وبين مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية، ومستشفى الهواري للعزل، ومركز بنغازي الطبي خاصة برج الأمل، أيضا لدينا تعاون مع الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة جنود الجبهة الأولى ربي يحفظهم ويحميهم هم والأطقم الطبية المساعدة.

كلمة ختامية؟

أتمنى أن يتعاون معنا المواطن في النظام الذي نتبعه، والالتزام بارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد المكاني، ويقدرون عملنا خاصة في توفير الأدوية فمتى حصل نقص فهو خارج عن إرادتنا ومع ذلك نقوم بمعالجته بأقصى سرعة.