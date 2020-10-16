اتهام “ساركوزي” بـ”تشكيل عصابة” في قضية التمويل الليبي

وجهت النيابة العامة في فرنسا، اليوم الجمعة، تهمة تشكيل عصابة إجرامية إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية خلال العام 2007 ، وفق ما أعلنته النيابة المالية الوطنية.

وقد كشفت تسريبات جديدة من البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن الدافع وراء تحرك “ساركوزي” للإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، كان الخوف من استخدامه لكميات الذهب الليبي لإضعاف النفوذ الفرنسي في أفريقيا.

وقد جاء توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام.

وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى “ساركوزي” في إطار الملف نفسه في مارس 2018.

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