“عمران” تكشف لـ 218 عن مقترحات التقارب بين “النواب والأعلى للدولة”

قالت عضو هيئة الدستور، نادية عمران، لـ 218 إن هناك أربعة مقترحات عرضها مجلس النواب ووافق عليها “الأعلى للدولة”.

وأضافت: من ضمن هذه المقترحات، اعتماد مشروع الدستور من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، أو دستور دائم يتم تعديله بعد خمس سنوات أو طرحه للاستفتاء من قبل الشعب.

وأردفت “عمران”: الرؤية تبلورت عند المجتمع الدولي، اليوم، وتتمثل في أن المسار الدستوري هو ما يستند إليه أي اتفاق، وأن الحوارات الأخيرة ستتجنب أي فشل لو تم الاتفاق على قاعدة دستورية.

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