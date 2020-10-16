ليبيا الان

“عمران” تكشف لـ 218 عن مقترحات التقارب بين “النواب والأعلى للدولة”

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت عضو هيئة الدستور، نادية عمران، لـ 218 إن هناك أربعة مقترحات عرضها مجلس النواب ووافق عليها “الأعلى للدولة”.

وأضافت: من ضمن هذه المقترحات، اعتماد مشروع الدستور من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، أو دستور دائم يتم تعديله بعد خمس سنوات أو طرحه للاستفتاء من قبل الشعب.

وأردفت “عمران”: الرؤية تبلورت عند المجتمع الدولي، اليوم، وتتمثل في أن المسار الدستوري هو ما يستند إليه أي اتفاق، وأن الحوارات الأخيرة ستتجنب أي فشل لو تم الاتفاق على قاعدة دستورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك