حكماء مصراتة :لا بديل عن الحوار والجلوس لحل الانقسام الحاصل في البلاد

ليبيا – أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي أنه لا بديل عن الحوار والجلوس لحل الانقسام الحاصل في البلاد مهما يحدث من تقاتل فلا مفر من الجلوس مهما احتربنا فلا مخرج إلا الحوار.

الرجوبي وفي تصريح لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس قال:” أننا سئمنا الحروب، وحتى اخوتنا في شرق البلاد شعروا بذلك، وربما هذا ما دعاهم لزيارتنا والجلوس معنا وهم ينشدون وطن كما نحن وابناءهم مش زايدين عليهم كما أبناءنا تماماً”.

وأكد الرجوبي على أن الهدف الرئيسي هو وحدة بلاد ولا للحرب مهما طالت المشكلة الجلوس يحل كل المشاكل.