بعيو: لابد أن نصل لكل شبر من الوطن وننقل صوته ومعاناته

عقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، أمس الخميس، اجتماعا مع مدراء الهيئات والقنوات المرئية والمسموعة لبحث ملف إعادة هيكلة الإعلام الليبي بما يتوافق مع متطلبات التطوير، ويبني اعلام وطني حقيقي يتفاعل مع قضايا وهموم وتطلعات الليبيين في بناء دولتهم المنشودة التي يسودها السلام والأمان والحياة الكريمة.

وشدد بعيو، في مستهل الاجتماع على أهمية وضرورة الإسراع في أعداد هيكلة الهيئات والقنوات الاعلامية بالشكل الذي يمكنها من إدارة وتفعيل كوادرها وفق خطط التطور التقني والمعلوماتي ويعزز ويوثق تواصلها مع الكوادر الثقافية والفكرية والدينية والشبابية والابداعية والسياسية.

وقال بعيو، :”لابد من جلد الذات ورفع صوتنا وصورتنا وقول الحقيقة والواقع لكل الليبيين بأن واقع المؤسسات الإعلامية غير مرضي، فلا توجد صورة فضائية مقنعة أو حتى مقبولة سواء شكلا أو مضمونا ولا صحافة مكتوبة ولا أثير مسموع وهي أجسام غير مقنعة حتى للصرف عليها وأن الموجود هو إدارة للفشل المتراكم بدون محاسبة ولا حتى مراقبة”، بحسب تعبيره.

وتابع بعيو، موجها حديثه للمشاركين بالاجتماع، قائلا “عليكم أن تعوا وتدركوا بأنكم ورثتم تركة بائسة، وواقع مهزوم، وفشل متراكم، وفساد وإهدار للبشر وللمال وللمقدرات وهذا الوضع يجب تغييره ولابد من انتزاع ليبيا من براثن الفساد والمفسدين واستباحة الحقوق، ولابد من ربط الإعلام الوطني في كل ربوع ليبيا، ولابد أن نصل إلى كل ليبيا في أي شبر من الوطن وننقل صوته ومطالبه ومعاناته”.