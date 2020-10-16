“الغرابلي”: “المافيات” نجحت في القضاء على شكل الدولة الرسمي لكن السيل الهادر قريب

طرح الطاهر الغرابلي، رئيس ما يعرف “المجلس العسكري صبراتة” السابق، سؤالاً على متابعي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

“الغرابلي” كتب قائلاً: “ما الفرق بين الوزارات في بلادنا والعصابات؟.. الوزير زعيم لعدة عصابات يسطو بها على خزائن الدولة وزعيم العصابة لديه عصابة واحدة يسطوا بها على خزنة الوزير” وفق قوله.

وتابع “الغرابلي”: “للأسف المافيات بدأت تشتغل وأحزاب فاسدة أنهت حاجة اسمها مؤسسات، ونجحوا إلى حد كبير في أن يقضوا على شكل الدولة الرسمي وتحويلها إلى عصابات تتبعهم” وفق قوله.

وواصل قائلاً: “ومع هذا نقول لن تستطيعوا أن تقضوا على وطن يسكن فينا فالسيل الهادر آت وقريبا جدا أسرع مما تتصورون” على حد تعبيره.