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“الغرابلي”: “المافيات” نجحت في القضاء على شكل الدولة الرسمي لكن السيل الهادر قريب

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

طرح الطاهر الغرابلي، رئيس ما يعرف “المجلس العسكري صبراتة” السابق، سؤالاً على متابعي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

“الغرابلي” كتب قائلاً: “ما الفرق بين الوزارات في بلادنا والعصابات؟.. الوزير زعيم لعدة عصابات يسطو بها على خزائن الدولة وزعيم العصابة لديه عصابة واحدة يسطوا بها على خزنة الوزير” وفق قوله.

وتابع “الغرابلي”: “للأسف المافيات بدأت تشتغل وأحزاب فاسدة أنهت حاجة اسمها مؤسسات، ونجحوا إلى حد كبير في أن يقضوا على شكل الدولة الرسمي وتحويلها إلى عصابات تتبعهم” وفق قوله.

وواصل قائلاً: “ومع هذا نقول لن تستطيعوا أن تقضوا على وطن يسكن فينا فالسيل الهادر آت وقريبا جدا أسرع مما تتصورون” على حد تعبيره.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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