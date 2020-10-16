وفد من مجلس الدولة والنواب المنقطعين يبحثون في اسطنبول التعاون مع شركات تركية

كشفت وسائل إعلام تابعة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن وفدا من النواب المنشقين ومجلس الدولة الاستشاري شارك في المنتدى الاقتصادي الليبي التركي، الذي تم افتتاحه أمس الخميس في مدينة اسطنبول.

وقالت تلك الوسائل الإعلامية إن الوفد ضم ممثلين عن مجلس الدولة، هم سعيد كلة وعبد السلام غويلة وسليمان عريبي وعثمان مذكور ونوح المالطي وصلاح متو، إضافة إلى النواب المنقطعين عامر عمران نصر، ومحمد عبد الكريم الرعيض، وإبراهيم مصباح، وعبد الوهاب زولية، وعبد السلام نصية، وعبد المنعم بالكور، وعبد الله اللافي.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن المنتدى الذي استمرت أعماله اليوم الجمعة، شارك فيه ممثلون عن 300 مؤسسة، بينها 100 شركة ومؤسسة تركية، و 200 شركة ليبية، زاعمة أن ذلك خطوة لترجمة التقارب بين ليبيا وتركيا بغية التوصل إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبحث فرص التعاون بين البلدين، على حد زعمها.