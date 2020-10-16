الحويج يطلع على آخر التجهيزات لمؤتمر سرت الثاني

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، اجتماعا موسعا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة بسرت.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية، إن اللقاء خصص لبحث آخر الترتيبات والاستعدادات لانعقاد مؤتمر سرت الثاني غدا السبت.

كما استمع الحويج خلال الاجتماع إلى نتائج أعمال اللجان المكلفة، وخاصة فيما يتعلق بتجهيز مواقع الإقامة وتجهيز الاتصالات والانترنت بقاعة المؤتمر، وكذلك التجهيزات الإعلامية.

كما تم التحاور حول بنود وأهداف مؤتمر سرت الثاني والوثائق التي ستناقش خلال اليوم الأول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا