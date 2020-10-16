“الهنقاري”: أخشى من خطف مواطنينا في “المنطقة الشرقية” لاستبدالهم بمسجونين “الكرامة” في سجوننا

علق محمد الهنقاري، على خبر وصول طائرة الخطوط الأفريقية من مطار معيتيقة إلي مطار بنينا، قائلاً: “خبر جيد” وفق تعبيره.

“الهنقاري” الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي” ويعتبر من المدافعين عن الوجود التركي في ليبيا، ومعروف بدفاعه عن مهرب البشر المعتقل حالياً، علي الميلادي الشهير باسم “البيدجا” كتب على حسابه قائلاً: “لكن على الأخوة من المدن الغربية الحذر وخصوصا من المدن التي شاركت في علمية بركان الغضب من الخطف في المنطقة الشرقية ومقايضتهم بمجرمين الكرامة المسجونين في سجون المنطقة الغربية” وفق زعمه.

واختتم “الهنقاري” قائلاً: “أعتقد أن سوابق كثير حصلت قبل، إذا ذاكرتكم كانت قوية وليس كذاكرة السمكة” على حد زعمه.