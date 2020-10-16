دي مايو: لاحظنا تسريع العملية السياسية في ليبيا بفضل مؤتمر برلين

ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن هناك مساحة في ليبيا وذلك من أجل تجنب تبلور الوضع إلى حرب مستمرة.

دي مايو وفي مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية أمس الخميس قال:”قبل أربعة أشهر كنت أتحدث عن الجمود ولكن لاحظت تسريع العملية السياسية التي بدأت بفضل مؤتمر برلين”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف أن شيئًا ما يتحرك بفضل مشروع إنشاء مؤسسات مؤقتة في مدينة سرت، موضحاً أنه بالنسبة لإيطاليا مثل هذا التقسيم لليبيا غير مقبول.

وذكر دي مايو أنه أخبر نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن ما يحدث غير مقبول في إشارة الى قوارب الصيد الإيطالية التي تم وقفها في ليبيا سبتمبر الماضي، مضيفاً:” أنه إذا انتهك شخص ما مياه إقليمية معلنة ذاتيًا فليس من المفترض أن يوجد أي احتجاز”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية