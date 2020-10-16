الثني يبحث مع مؤسسة الموارد المائية سبل حل مشكلة نقص إمدادات المياه بمدينة سرت

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس آليات حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.

الدرسي قدم للثني شرحا تفصيليا بحسب ماذكر المكتب الاعلامي للحكومة اللليبية حول المشاكل التي أدت إلى نقص الإمداد المائي لبلدية سرت والبلديات المجاورة لها والتي تقع على امتداد الخط الناقل لمياه النهر الصناعي من أجدابيا حتى سرت.

وأكد أن كل المشاكل بسبب الاعتداءات غير المشروعة على خطوط النقل إلى بلدية سرت.

وبدوره،أصدر الثني تعليماته للجهات المعنية للحد من الاعتداءات والوصلات غير المشروعة وضمان وصول المياه المحدد كمياتها لكل بلدية أو مدينة على امتداد الخط الناقل.

ووجه رئيس الحكومة المؤسسة الوطنية للموارد المائية وإداراتها المختصة بزيارة ميدانية إلى بلدية سرت للاطلاع على المشاكل التشغيلية التي تخص قطاع المياه و الصرف الصحي للوقوف عن كثب عليها وتقديم المقترحات لحلها.

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