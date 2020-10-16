الثني يبحث مع مؤسسة الموارد المائية سبل حل مشكلة نقص إمدادات المياه بمدينة سرت

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس آليات حل مشكلة نقص المياه في بلدية سرت، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.
الدرسي قدم للثني شرحا تفصيليا بحسب ماذكر المكتب الاعلامي للحكومة اللليبية حول المشاكل التي أدت إلى نقص الإمداد المائي لبلدية سرت والبلديات المجاورة لها والتي تقع على امتداد الخط الناقل لمياه النهر الصناعي من أجدابيا حتى سرت.
وأكد أن كل المشاكل بسبب الاعتداءات غير المشروعة على خطوط النقل إلى بلدية سرت.
وبدوره،أصدر الثني تعليماته للجهات المعنية للحد من الاعتداءات والوصلات غير المشروعة وضمان وصول المياه المحدد كمياتها لكل بلدية أو مدينة على امتداد الخط الناقل.
ووجه رئيس الحكومة المؤسسة الوطنية للموارد المائية وإداراتها المختصة بزيارة ميدانية إلى بلدية سرت للاطلاع على المشاكل التشغيلية التي تخص قطاع المياه و الصرف الصحي للوقوف عن كثب عليها وتقديم المقترحات لحلها.
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