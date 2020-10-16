الملف الليبي على طاولة لافروف و ويليامز

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أمس الخميس خلال زيارة رسمية لها إلى العاصمة الروسية موسكو مستجدات الملف الليبي مع عدد من المسؤولين الروس.

والتقت وليامز، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وتطرق الجانبان لمجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الليبية، بما في ذلك الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأطلعت ويليامز لافروف على الاستعدادات التي تجريها البعثة الأممية لاستئناف أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي نهاية أكتوبر الجاري عبر الاتصال المرئي، والذي يسبق اللقاءات المباشرة في أوائل نوفمبر في تونس.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة خلال اللقاء عن شكرها لما وصفته بـ “الدعم الروسي المستمر” لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، كما اتفق الطرفان في ختام اللقاء على ضرورة تنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم مسارات الحوار الليبي-الليبي التي تيسره الأمم المتحدة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

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