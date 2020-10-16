مفوضية شؤون اللاجئين: نقل 153 لاجئًا من ليبيا إلى النيجر

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن إجلائها 153 لاجئًا وطالب لجوء من ليبيا إلى مركز العبور الطارئ في النيجر.

وقالت المفوضية في بيان لها إنها استأنفت الرحلات الجوية الإنسانية التي توقفت لمدة 7 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، نتيجة إغلاق المجال الجوي في العديد من الدول.

وأضاف البيان: “شمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أمس الخمييس مواطنين من إريتريا والصومال والسودان وجنوب السودان، بما في ذلك 16 أسرة، و15 طفلاً دون سن 18 عامًا، كان الكثير منهم غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم”.

وأعربت المفوضية عن امتنانها للدعم الذي قدمته السلطات الليبية لتسهيل إجراءات رحلة الإجلاء التي طال انتظارها، بالإضافة إلى إطلاق سراح أشخاص آخرين، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سيتلقون المساعدة الإنسانية في مركز العبور الطارئ، بما في ذلك المأوى والغذاء والرعاية الطبية والدورات والأنشطة اليومية، بينما يتم متابعة خيارات أخرى لهم، مثل إعادة التوطين والمسارات القانونية الأخرى بدعم مالي من الصندوق الاتئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا.