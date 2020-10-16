باشاآغا: نحتاج إلى مصالحة وطنية شاملة لرأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي

ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الخميس وفد من أعيان وحكماء ومشائخ بني وليد.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الاعلامي لداخلية الوفاق الأمنية داخل مدينة بني وليد والمشاكل التي تعاني منها المدينة وخاصة الأمنية منها وإيجاد الحلول لها ومناقشة عدد من الملفات التي تهم المدينة.

وطمأن باشاآغا مسؤولي المدينة على تلبية احتياجات المدينة وخاصة الأمنية والمجاهرة بالأمن داخلها والمحافظة على ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً على أن وزارة الداخلية تسعى لدعم كافة المكونات الأمنية التابعة لها بكافة التراب الليبي لتأدية الواجبات الأمنية المكلفة بها في حفظ الأمن وحماية المواطنين.

وأوضح باشاآغا بأن ما تمر به البلاد حالياً يحتاج منا وقفة جادة لمصالحة وطنية شاملة لرأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي للخروج بالبلاد لبر الأمان،مؤكداً بأن بني وليد سيكون لها الدور الأكبر في مصالحة شاملة بين كافة المدن والمناطق بليبيا.

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