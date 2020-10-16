ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 October, 2020

أنهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، يوم أمس زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو حيث ناقشت الوضع في ليبيا مع المسؤولين الروس.

وأجرت الممثلة الخاصة بالإنابة وليامز، لقاءاً وصفته بالمثمر ، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي لافروف، حيث تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الليبية، بما في ذلك الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كما أطلعت الوزير لافروف على الاستعدادات التي تجريها البعثة لاستئناف أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في نهاية هذا الشهر عبر الاتصال المرئي وعبر اللقاءات المباشرة في أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر في تونس.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة عن شكرها للوزير لافروف على دعم الاتحاد الروسي المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا. واتفق الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود من قبل المجتمع الدولي دعماً لمسارات الحوار الليبي-الليبي التي تيسرها الأمم المتحدة وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.