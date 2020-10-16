المحجوب: قضية الصيادين الإيطاليين مسألة قانونية بحتة وتنظر أمام القضاء الليبي

ليبيا – قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب إن قضية الصيادين الإيطاليين مسألة قانونية بحتة وتنظر أمام القضاء الليبي.

المحجوب وفي تصريح لموقع “العين الاخبارية”أمس الخميس أوضح أن ملف الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا هو ملف قانوني بحت، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية الليبية تعاملت مع البحارة الإيطاليين في إطار القانون.

وبيّن أن البحارة تجاوزوا المياة الإقليمية الليبية وهي مخالفة تستدعي المثول أمام القضاء حسب القانون الليبي، مضيفا :”أنه لا مجال للمزايدات والضغوط السياسية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية