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معيتيق: نأمل بأن تكون عودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي بداية النهاية لمعاناة الليبيين

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الجمعة إستئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة الدولي بطرابلس وبنينا بنغازي.

معيتيق وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:” بتوفيق من الله كللت جهودنا وجهود جميع الخيرين بالنجاح  حيث استؤنفت في هذا اليوم المبارك الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة وبنينا”.

وأعرب عن أمله أن هذه الرحلات بداية النهاية لمعاناة الليبيين في الشرق والغرب والجنوب ليس في التنقل وحده بل في جميع ما يواجهون من مصاعب،على حد قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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