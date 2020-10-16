لافروف يبحث مع نظيره التركي سبل تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا

ليبيا – ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري خارجية روسيا وتركيا سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو ناقشا خلال محادثة هاتفية الوضع حول ناغورني قره باغ وأكدا أنه لا بديل عن تسوية سلمية للصراع.

وزارة الخارجية الروسية وفي بيان له أمس الخميس وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك”الروسية قالت:” في سياق الاتصالات الروسية التركية المنتظمة.. نوقش الوضع حول ناغورني قره باغ بشكل موضوعي وأكد الوزيران أنه لا بديل عن تسوية سلمية للمشكلة”.

وأضاف:”ومن الناحية العملية، أشار الوزيران إلى الحاجة لإنشاء نظام لوقف إطلاق النار على الفور والاتفاق على آليات لمراقبة التقيد به. وتم التأكيد على أهمية التنسيق الفوري للخطوات لاستئناف عملية التفاوض في إطار آليات مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف تحقيق نتائج حقيقية”.

وأشار البيان:” كما تطرق الحديث إلى قضايا الساعة التي على جدول الأعمال الثنائي والدولي، بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا وليبيا، وكذلك تسوية النزاع الأوكراني الداخلي على أساس اتفاقيات مينسك”.

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