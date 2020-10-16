بعد طول انقطاع .. مطار بنينا يستقبل رحلة قادمة من معيتيقة

حطت في مطار بنينا الدولي ببنغازي اليوم الجمعة أول طائرة للخطوط الجوية الإفريقية قادمة من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس بعد انقطاع دام أكثر من عام عقب توقف الرحلات بين المطارين بسبب الحرب الأخيرة.

وتحمل طائرة الخطوط الافريقية القادمة من طرابلس على متنها وفدا من مصلحة المطارات، وشركة الخطوط الأفريقية برئاسة رئيس مكتب الحوكمة بالشركة ميلاد الهجرسي، ونائب رئيس مجلس الإدارة مفتاح الرقيبي، والمدير العام للشركة خالد سويسي، كما ضم الوفد امحمد الأطرش مدير الإدارة المالية بمصلحة المطارات، التي يسعى فريقها لتقييم الأجهزة والمنظومات وإجراء أعمال الصيانة الضرورية إلى جانب تسليم بعض الاحتياجات للوقاية من فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية