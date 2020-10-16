بفضل نكبة فبراير أصبحنا نحتفل بعودة الرحلات بين المدن الليبية

وصلت أول طائرة الخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار بنينا الدولي، بعد توقف دام لأكثر من عامٍ كامل

وتحمل الطائرة على متنها وفد من مصلحتي المطارات والطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الأفريقية برئاسة ميلاد الهجرسي رئيس مكتب الحوكمة بالشركة الليبية الأفريقية القابضة.

ويرى مراقبون أن نكبة فبراير هي السبب في شق الصف بليبيا لدرجة انقطاع التواصل بين شرقها وغربها حتى وصلنا لاعتبار أن عودة الطيران بين مطاري بنينا ومعيتيقة إنجاز يستحق الوقوف عنده.

وكانت ليبيا قبل سنة 2011 وحدة واحدة لا فرق بين أيا من مدنها كما كان جواز السفر الليبي من أقوى جوازات السفر في العالم ويتيح لحامله الدخول لمعظم دول العالم

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