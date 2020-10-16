هل تكون عودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي بداية النهاية لمعاناة الليبيين ؟

تم اليوم الجمعة ،إستئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة الدولي بطرابلس وبنينا بنغازي الدولي رسميا ،وفق ما أفاد به عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق.

وقال معيتيق في منشور على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” ،بتوفيق من الله كللت جهودنا وجهود جميع الخيرين بالنجاح ، حيث استؤنفت في هذا اليوم المبارك الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة وبنينا.و أعرب معيتيق عن أمله في ان تكون هذه الرحلات بداية النهاية لمعاناة الليبيين في الشرق والغرب والجنوب ليس في التنقل وحده بل في جميع ما يواجهون من مصاعب .