⁨”الحويج” يتابع الاستعدادات لمؤتمر سرت الثاني الذي ينطلق السبت⁩

عقد وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج اجتماعا مع رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر سرت الثاني بحضور رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

و خُصص اللقاء لبحث آخر الترتيبات والاستعدادات لانعقاد مؤتمر سرت الثاني الذي تنطلق فعالياته يوم غد السبت، بمشاركة نخبة من المثقفين وأعضاء السلك القضائي وأساتذة الجامعات والمهجرين والنازحين ومنظمات المرأة والشباب وضحايا الارهاب والمعنيين بالسلام والمصالحة الوطنية.

والتقى الحويج ضمن زيارته رئيس جامعة سرت أحمد المحجوب ورئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر حيث بحث معهم إمكانية التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، كما تعهد الحويج بتذليل الصعاب التي تواجه القطاعات الخدمية في المدينة.

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