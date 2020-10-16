سلامة: أوغلو يتباهى بعودة الأتراك لليبيا بعد 100 عام من طردهم على يد الطليان

قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري إنه تابع مؤتمرا نظمه مركز كارنيغي الأمريكي للدراسات تحت عنوان “ليبيا في فوضى النظام العالمي الجديد” حضرته الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونقل فيه تصريحات عن وزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أغلو.

وأوضح الفيتوري في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن سلامة نقل عن أوغلو قوله إن الطليان أخرجوا الأتراك من ليبيا عام 1911 وهاهم الأتراك يعودون إليها بعد مئة عام، – وذلك في تباه بعودة الاتراك إلى لييبيا-.

وأضاف سلامة أن ليبيا أصبحت مطمعا للدول الأجنبية بسبب النفط والموقع الجغرافي والساحل المتوسطي الطويل والمساحة الشاسعة لها، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية تهتم بليبيا وليس بالليبيين.

وبين سلامة أن الحرب في ليبيا ليست بالوكالة بل هي حرب “بالريموت كنترول” وعن بُعد، لافتا إلى أن الخيار الأمثل الآن هو اتفاق الليبيين وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لفترة سنة ومن تم انتخابات، متوقعا استمرار الوضع على ما هو عليه لفترة أخرى، مؤكدا أنه لا يوجد خطة مناسبة للحل إلا بالليبيين وفق القرار 2510 الذي قنن مخرجات برلين.

وأوضح أن الاتفاقيتين الأمنية والبحرية التي وقعتهما حكومة الوفاق غير المعتمدة مع تركيا بالغة الأهمية للأتراك ولهذا لن يتخلوا عنها بسهولة، مبينا أن تركيا أنقذت الوفاق مقابل الاتفاقيات.

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