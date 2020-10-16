بلومبيرغ: إنتاج ليبيا من النفط انخفض بنحو 35٪ هذا العام

أعلنت بلومبيرغ ارتفاع إنتاج ليبيا اليومي من النفط إلى حوالي 500 ألف برميل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع، وذلك بعد أن استأنفت ليبيا التي مزقتها الحرب الإنتاج بعد إعلان هدنة.

ونوهت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن ليبيا الدولة العضو في شمال إفريقيا معفاة من قيود العرض التي بدأها الاتحاد في مايو لتعزيز أسعار النفط، إلا أن إنتاجها انخفض بنحو 35٪ هذا العام.

وأوضحت الوكالة الرائدة في مجال الطاقة، أن حقل الشرارة الذي يعد أكبر حقول النفط في البلاد يضخ ما يقرب من 110 آلاف برميل يوميًا.

هذا وأدى توقف الحرب في ليبيا إلى إعادة فتح العديد من الحقول والموانئ في الشرق الشهر الماضي، بعد إغلاق شبه كامل لمنشآت الطاقة منذ يناير، منوهة إلى أن ليبيا كانت تنتج قبل ذلك 1.2 مليون برميل يوميًا.

ولفتت بلومبيرغ إلى أن ليبيا موطن لأكبر احتياطيات النفط الخام في أفريقيا، مشيرة إلى أن عودة إنتاجها يلقي بثقله على أسعار النفط في الوقت الذي تضاعفت فيه القيود في العديد من البلدان الطلب على الطاقة.

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