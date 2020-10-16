داخلية الوفاق تبحث مع شركة “إيرباص” شراء طائرات للبحث والانقاذ ومراقبة الحدود

بحث وفد من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، إمكانية التعاقد مع شركة «إيرباص» لتزويد الوزارة بعدد من الطائرات.

وقالت الوزارة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الخميس، إن مسؤولين من شركة «إيرباص» اجتمعوا مع وفد من وزارة الداخلية، وتباحثا حول إمكانية الاستفادة من الشركة في مجال الطيران.

وأوضحت الوزارة أنها تدرس مع الشركة إمكانية تزويد الوزارة بعدد من الطائرات لاستعمالها في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة السواحل والحدود.

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