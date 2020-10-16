خطة دعم للنازحين في المنطقة الغربية

أطلقت وزارة الصحة في حكومة الوفاق تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ نتيجة انتشار فيروس كورونا، خطة دعم صحة النازحين داخل مراكز الإيواء بالبلديات وخارجها وعدد من مدن المنطقة الغربية والتي تستهدف أكثر من 20 بلدية خلال العام الجاري.

واستهدفت الحملة حتى الآن 7 بلديات من بينها طرابلس المركز، وعين زارة، والقربولي، وصرمان، وزوارة والعجيلات، وتضمنت الزيارات إجراء كشوفات طبية لكبار السن، وتقديم الأدوية ومواد التعقيم الشخصية .

كما تم خلال الحملة تقديم محاضرات توعوية ونصائح طبية للرفع من مستوى الوعي لمجابهة فيروس كورونا.

وقامت وحدة صحة النازحين بوضع البرنامج، وتحديد مراكز الإيواء المستهدفة بالتنسيق مع وزارة النازحين ولجان الأزمة. وبحسب الوزارة فقد استفاد من هذه الزيارات حتى الآن ما يزيد عن 250 أسرة نازحة.

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