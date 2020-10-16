ليبيا الان

خطة دعم للنازحين في المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت وزارة الصحة في حكومة الوفاق تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ نتيجة انتشار فيروس كورونا، خطة دعم صحة النازحين داخل مراكز الإيواء بالبلديات وخارجها وعدد من مدن المنطقة الغربية والتي تستهدف أكثر من 20 بلدية خلال العام الجاري.

واستهدفت الحملة حتى الآن 7 بلديات من بينها طرابلس المركز، وعين زارة، والقربولي، وصرمان، وزوارة والعجيلات، وتضمنت الزيارات إجراء كشوفات طبية لكبار السن، وتقديم الأدوية ومواد التعقيم الشخصية .

كما تم خلال الحملة تقديم محاضرات توعوية ونصائح طبية للرفع من مستوى الوعي لمجابهة فيروس كورونا.

وقامت وحدة صحة النازحين بوضع البرنامج، وتحديد مراكز الإيواء المستهدفة بالتنسيق مع وزارة النازحين ولجان الأزمة. وبحسب الوزارة فقد استفاد من هذه الزيارات حتى الآن ما يزيد عن 250 أسرة نازحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك