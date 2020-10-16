ويليامز تطلع لافروف على استعدادات مؤتمر الحوار السياسي الليبي بتونس

اتفق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، على أهمية مواصلة الجهود الدولية المنسقة بقيادة الأمم المتحدة لتعزيز المفاوضات بين الليبيين.

وأطلعت ويليامز التي تقوم بزيارة عمل إلى روسيا، الوزير الروسي على الاستعدادات لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، أن لافروف أكد التزام روسيا بمواصلة تعزيز المزيد من التقارب بين الأطراف الليبية المتصارعة بهدف تشكيل هيئات دولة موحدة في ليبيا بناءً على قرارات مؤتمر برلين للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأشاد الدبلوماسيان بالاتصالات الليبية الداخلية التي جرت في سبتمبر وأكتوبر في مونترو السويسرية وبوزنيقة المغربية والغردقة في مصر، وكذلك اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف. y-��V� +

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