الفيتوري: وثائق كلينتون تثبت تقديم “التربي” إحداثيات وقائمة أهداف للناتو منها المنزل الذي استشهد فيه سيف العرب القذافي

قال الصحفي والسياسي مصطفى الفيتوري إن من بين الرسائل الموجهة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية عام 2011 بتاريخ 30 أبريل رسالة من رجل الأعمال الليبي عمر التربي رفعت عنها السرية مؤخرا.

وأوضح الفيتوري أن التربي بعث تلك الرسالة إلى عدد من الأشخاص منهم السفير الأمريكي في ليبيا عام 2011 يعلمه فيها بأن غارة للناتو وقعت يوم 30 أبريل 2011 ربما قتلت أحد أبناء الزعيم الراحل معمر القذافي، رحمه الله أو أحد المقربين منه.

وبين الفيتوري أن الغارة وقعت على منزل في غرغور واستشهد خلالها سيف العرب معمر القذافي وصديق له مضيفا أنه سمع بعد 3 أشهر من وقوع الغارة ومن مصدر موثوق أنها وقعت بعد 5 دقائق من خروج الزعيم الراحل معمر القذافي نفسه من نفس المنزل الذي كان فيه لسبب عائلي.

وأكد الصحفي أن الرسالة لا مجال للشك فيها ويؤكد فيها التربي أن معلوماته مصدرها ممرض أو ممرضة بأحد المسشفيات.

وألقى الفيتوري نظرة على هذه الحادثة مؤكدا فيها أن الممرض أو الممرضة لم يكن يعي خطورة المعلومة التي قدمها وقت الحرب والتي لم يكن يجب البوح بها إلا لمن هو مخول بذلك ويعاقب على إفشائها قانونيا، مضيفا أن هذا الهدف كان ضمن قائمة أهداف سبق أن قدمها هو التربي إلى الأمريكان وغالبا إلى نفس الأشخاص الواردين في الرسالة وعلى رأسهم السفير كرتز.

وبين أن كرتز هذا يكن حقدا وكراهية غريبة للزعيم الراحل معمر القذافي، وقد أوضح الفيتوري أنه سمعه مرة يتحدث عنه بلغة مواربة تشي بما في نفسه وكان ذلك في حفلة في بيته في طريق المطار عام 2009.

وتابع الفيتوري، أن الملفت في الرسالة أن صورة منها موجهة إلى آخرين منهم شخص اسمه الأول جارد وأخر اسمه كبلان، لافتا إلى أنه الاثنين معرفة شخصية وخاصة جارد الذي كان المسؤول الثقافي في السفارة الأمريكية في طرابلس يومها وكان دائم الشك في الفيتوري ويتحفظ على كلامه أمام الصحفي حين يزوره في مكتبه ما جعل مصطفى الفيتوري يوقن أنه يعمل لصالح المخابرات الأمريكية.

وشدد الفيتوري على أن التربي رجل الأعمال الليبي الذي يحمل الجنسية الأمريكية اختار أن يكون رخيصا ورسالته تكشف أنه كان قدم قائمة أهداف إلي الأمريكان لضربها وقد تكون شملت عددا من الضحايا المدنيين.

ولفت الفيتوري إلى أن التربي رجل أعمال كان مقربا من النظام الجماهيري بمعنى أنه كان عميلا رسميا وخائنا وفق القرائن ورخيصا، مبينا أنه يمكن أن يغفر له الكثير إلا الإحداثيات التي أعطاها وسببت عدوانا على المدنيين الآمنين مختتما كلامه بان الرأسمالية الوطنية أكثر قدرة على الخيانة غير المبررة من غيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24