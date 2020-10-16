رئيس “مطارات الحكومة الليبية” يبحث التعاون مع “وفد الوفاق” في بنينا

تفقد وفد مشكل من مصلحة المطارات بحكومة الوفاق، مطار بنينا الدولي في بنغازي، اليوم الجمعة، بعد وصولهم على متن رحلة للخطوط الأفريقية، والتي تعد الأولى من نوعها منذ عام.

وعقد رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية، صالح الشتيوي، ومدير عام مطار بنينا الدولي، اجتماعا مع “وفد الوفاق” عقب جولتهم، حيث تمت مناقشة الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية وآلية التشغيل للمطار.

وقالت مصلحة المطارات في بيان لها: “بعد الجولة التفقدية داخل مرافق المطار، تم إصلاح الأجهزة العاطلة والخارجة عن الخدمة، وتوفير قطع الغيار اللازمة، وتم الكشف على أجهزة التفتيش الأمني ومعايرتها، وإصلاح جهازين منها بصالة الاستقبال وصالة المغادرة”.

وأضاف البيان: “تم الاتفاق على التواصل بين الإدارات والمكاتب لتوفير أي نواقص يحتاجها مطار بنينا وباقي المطارات الأخرى”.