تركيا تسعى لاستنزاف كل دينار ليبي لإنقاذ اقتصادها المنهار

أكدت مصادر صحفية، وجود خطة يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستيلاء على ثروات ليبيا من أجل إنقاذ اقتصاد أنقرة المنهار، عبر طرح ملف إعادة إعمار ليبيا.

وتقول المصادر، إن تركيا بدأت تخطط لجني مئات المليارات التي قد تنعش اقتصادها، من خلال الاستحواذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة، مستندين للقاء وزير الخارجية في حكومة الوفاق غير المعتمدة محمد سيالة، أمس الخميس، مع السفير التركي لدى ليبيا، سرحات أكسن حول عودة الشركات التركية إلى ليبيا، لتنفيذ بعض المشاريع في البنية التحتية، والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

واعتبرت المصادر، أن اللقاء يتزامن مع استضافة إسطنبول، المنصة التركية الليبية للتجارة، في 15-16 أكتوبر الجاري، في محاولة من أنقرة لاستنزاف كل دينار ليبي، بحسب اعتراف نائب رئيس مجلس اتحاد المصدرين الأتراك، باشاران بايرق، الذي أكد أن بلاده في اتفاقها مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، أكدت على الوصول إلى حجم تبادل تجاري 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشاركة الشركات التركية في دعم قطاع الطاقة والكهرباء بطرابلس، وهو ما تجلى بإعلان وزارة التجارة التركية، دخول مذكرة التفاهم المتعلقة بالسماح للمقاولين الأتراك بمواصلة مشاريعهم غير المكتملة في ليبيا حيز التنفيذ في 24 سبتمبر الماضي، وبذلك تتمكن الشركات التركية من إنهاء العمليات التجارية لعديد من المشاريع التي لم تكتمل.

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