وفد من مصلحة المطارات بحكومة الوفاق يصل مطار بنينا الدولي

وصلت إلى مطار بنينا الدولي اليوم طائرة الخطوط الجوية الإفريقية، قادمة من مطار معيتيقة، في أول رحلة تسيرها الشركة بعد انقطاع دام عدة أشهر.

وحسب مصلحة المطارات بالحكومة الليبية، فإن الطائرة تحمل على متنها وفدا من مصلحتي المطارات والطيران المدني، وشركة الخطوط الجوية الإفريقية ،وقد عقد اجتماع بمقر إدارة مطار بنينا الدولي ،ضم رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية ومدير عام مطار بنينا الدولي مع الوفد المشكل من مصلحة المطارات بحكومة الوفاق .

وقد تم مناقشة الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية وآلية التشغيل للمطار وبعد الجولة تفقدية داخل مرافق المطار تم إصلاح الأجهزة العاطلة والخارجة عن الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة ، وتم الكشف على أجهزة التفتيش الأمني ومعايرتها ومن خلال الكشف تم إصلاح عدد 2 أجهزة تفتيش مقاس 100*100 بصالة الاستقبال وصالة المغادرة.كما تم الإتفاق على التواصل بين الإدارات والمكاتب لتوفير أي نواقص يحتاجها مطار بنينا وباقي المطارات الأخرى.