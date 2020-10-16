بكجان: تركيا ستستكمل مشاريعها في ليبيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الوفاق

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أن مذكرة تفاهم استكمال المشاريع غير المكتملة في ليبيا الموقعة بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية التركية.

وقالت بكجان في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر” إن مذكرة التفاهم ستسمح لتركيا بمواصلة المشاريع غير المكتملة في ليبيا.

من الجدير بالذكر أن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي في 13 أغسطس الماضي مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق غير المعتمدة أن تركيا والوفاق وقعتا مذكرة تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24