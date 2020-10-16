اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة تتابع عمل مركز العزل السريري بطبرق

تابعت اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة سعد عقوب، مهام عملها بمتابعة مركز العزل السريري الطبي الخاص، في معالجة المرضى والمصابين بفيروس كورونا المستجد ببلدية طبرق.

حيث اطلعت اللجنة في زيارة ميدانية على سير العمل والخدمات التي يقدمها المركز، إلى جانب قيامها بتقييم جودة الأداء الوظيفي وتفقد المعدات الطبية، ومدى توفر الاشتراطات الفنية والقانونية وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللجنة العليا والاستشارية ووزارة الصحة بالحكومة الليبية، لتحسين جودة الأداء وإعداد تقارير شاملة لوزير الصحة، بهدف تقييم الموقف العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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