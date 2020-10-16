مديرية أمن مصراتة تداهم أوكارا للدعارة وتجارة المخدّرات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن إدارة وفرقة المهام الخاصة التابعتيْن لمديرية أمن مصراتة، عن إلقاء القبض على عشرات الأشخاص للاشتباه في امتهانهم الدعارة وتجارة المخدّرات.

وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن الفرق المذكورة وعلى إثر ورود معلومات عن وجود أوكار لجنسيات أفريقية كانت للدعارة وتعاطي المخدرات بمنطقة مصراتة قامت دوريات بمداهمة المكان وتم ضبط ستة وتسعون شخص.

وأضافت أنه بعد التحري وجمع المعلومات تمت إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.