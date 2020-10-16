ويليامز تبحث في موسكو الأزمة الليبية مع المسؤولين الروس

أنهت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز يوم أمس، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقشت الوضع في ليبيا مع المسؤولين الروس.

وأجرت ويليامز لقاء مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، حيث تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الليبية، بما في ذلك الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأطلعت المبعوثة الأممية لافروف على الاستعدادات التي تجريها البعثة لاستئناف الحوار السياسي الليبي نهاية هذا الشهر عبر الاتصال المرئي، وعبر اللقاءات المباشرة أوائل الشهر المقبل في تونس.

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