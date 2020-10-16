إعلان مرتقب لنتائج طلاب الشهادة الإعدادية

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية في المناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالحكومة الليبية اليوم الجمعة إعلان نتائج اختبارات الشهادة الإعدادية.

وكانت وزارة التعليم التابعة للحكومة الليبية قد أعلنت أمس الخميس أن إعلان النتائج التفصيلية وبشكل متكامل لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 202‪0/2019‪ ميلادي على مستوى المكاتب والمناطق والمدارس سيكون اليوم الجمعة مرجعة تأخير إعلانها لما وصفته بـ “أسباب فنية” خارجة عن إرادة فريق العمل الفني، التابع للوزارة، وفيما يترقب الطلاب إعلان النتائج لم تصدر وزارة التعليم بالحكومة الليبية أي توضيحات عن النتيجة بعد.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني كان قد ناقش الأربعاء الماضي مع وزير التعليم فوزي بومريز آخر مستجدات وزارة التعليم واستعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وبحث الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد وآلية توفير كافة المستلزمات والأدوات الصحية التي تستخدم في التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار جائحة كورونا.

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