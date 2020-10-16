لودريان يدعو إلى دور أكبر لدول الجوار الليبي

دعا وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أمس من الجزائر العاصمة، إلى مشاركة أكبر للدول المجاورة لليبيا في البحث عن تسوية سياسية للأزمة.

وقال لودريان عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الدور المناط بدول الجوار أساسي، لأنها أول من يتأثر بالمخاطر التي تشكلها الأزمة في ليبيا، ويمكنها أن تلعب دورا في الاستقرار مع الجهات الليبية بخلاف تدخل القوى الخارجية.

وشدد على أنه لا حل عسكريا للأزمة في البلاد، داعيا إلى تنظيم لقاء مع جيران ليبيا، ومؤكدا أن جهد هذه البلدان المختلفة يجب أن يسعى لجعل هذا المشروع حقيقة واقعة.

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