“المدني”: المطلوب “محمد هيثم” يمارس عمله من أوروبا بعد هروبه بدعم “الرئاسي”

قال عبد المالك المدني المتحدث الإعلامي باسم ما تعرف “عملية بركان الغضب” إن وكيل وزارة الصحة بحكومة “الوفاق” محمد هيثم والمطلوب لما يعرف “المدعي العام العسكري” بتهم تتعلق بالفساد، أصبح خارج ليبيا.

“المدني” غرد عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الجمعة قائلاً: “وكيل وزارة الصحة محمد هيثم الأن خارج البلاد بعد مغادرته قبل شهر بطريقة غير شرعية ومع ذلك فأنه يُمارس عمله من أوروبا” وفق قوله.

أضاف “المدني”: “للأسف يجد الدعم الكامل من المجلس الرئاسي رغم أن المدعي العام العسكري طالب قبل أيام بإيقافه عن العمل وعدم الإعتداد بقرارته بسبب فساده وإهداره للمال العام” حسب وصفه.