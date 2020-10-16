ويليامز تعقد عدة لقاءات مع عمداء البلديات

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، سلسلة من الاجتماعات عبر تقنية الفيديو مع عمداء بلديات من جنوب وغرب وشرق ليبيا، قدموا خلالها توصياتهم المتعلقة بالعملية السياسية،

ودعا عمداء البلديات إلى التركيز على المرحلة التي تسبق الانتخابات، كما حثوا الأمم المتحدة على دعم وتحسين الظروف الاقتصادية، وتقديم خدمات أفضل لليبيين على مستوى البلديات.

من جانبها، أشادت البعثة الأممية بمساهمة عمداء البلديات، مشيرة إلى مواصلة التحاور معهم طوال مسار ملتقى الحوار الليبي، بحسب الموقع الرسمي للبعثة.

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