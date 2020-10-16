الهجرسي: تسيير رحلات الخطوط الأفريقية لمطاري سبها وغات قد يبدأ الأسبوع المقبل

قال رئيس مكتب الحوكمة بالشركة الليبية الأفريقية القابضة، ميلاد الهجرسي، الجمعة، إنه من المتوقع استئناف تسيير الرحلات لمطاري سبها وغات الأسبوع المقبل.

وأضاف الهجرسي في تصريحات إعلامية أن أول رحلة للخطوط الأفريقية سيتم تسييرها بين مطاري بنينا ومعيتيقة ستكون في 23 من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن فنيي مصلحة المطارات الذين رافقوا الوفد الذي زار مطار بنينا استكملوا صيانة معدات التفتيش بالمطار لتجهيزه للعمل.

هذا وكان وفد من مصلحتي المطارات والطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الأفريقية برئاسة الهجرسي، قد زار اليوم مطار بنينا على متن طائرة للخطوط الأفريقية قادمة من مطار معيتيقة للوقوف على جاهزية المطار، في أول رحلة بين مطاري معيتيقة وبنينا بعد توقف دام لأكثر من عام كامل.

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