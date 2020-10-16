ترحيب ألماني باعتقال “البيدجا”

قدم السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا اليوم الجمعة، التهنئة لحكومة الوفاق باعتقال عبد الرحمن ميلاد الملقب بـ “البيدجا”، والمدرج على قائمة مجلس الأمن بتهم الإتجار بالبشر.

وعبر السفير الألماني في تغريدة له على تويتر عن أمله بأن يكون هناك إجراء قضائي شفاف يؤكد تمسك السلطات في ليبيا بسيادة القانون والعزم على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت في وقت سابق باعتقال “البيدجا”، من قبل أجهزة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، معتبرة الاعتقال خطوة رئيسية نحو المساءلة وسيادة القانون وتفكيك الشبكات الإجرامية، كما شددت البعثة على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة لميلاد وجميع الأفراد المحتجزين حالياً في الحبس الاحتياطي، وقالت إنها “تلتزم بمواصلة الشراكة مع السلطات الليبية المختصة لضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإعلاء سيادة القانون”.

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