السفير الأمريكي يهنئ باشاغا بالقبض على “البيدجا”

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة بوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وقالت السفارة الأمريكية في إيجاز صحفي اطلعت عليه “الساعة 24″، إن نورلاند هنأ باشاغا على اعتقال المهرب الدولي عبد الرحمن ميلاد “البيدجا”.

وأكد نورلاند دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود سيادة القانون في ليبيا ووقف التهريب ومكافحة الفساد، على حد قول بيان السفارة الأمريكية.

وألقت داخلية الوفاق القبض على “البيدجا” الأربعاء الماضي، وقالت في بيان لها إن ذلك بناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، لقيامة رفقة آخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.

وعلى أثر القبض على البيدجا رئيس جهاز خفر السواحل التابع للوفاق، اندلعت مواجهات مسلحة بين المليشيات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس.

ويعد البيدجا أحد قادة مليشيا الزاوية التي خرجت ضد باشاغا في أغسطس الماضي، وحمت تظاهرات مطالبة بإقالته، قبل أن يتطور الخلاف بين باشاغا والسراج الذي قرر إيقافه عن العمل وتراجع بعدها بأيام ليعيده إلى موقعه مرة أخرى.